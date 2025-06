Trotz Selke-Gesprächen: HSV plant Philippe-Angebot

Noch immer hängt die ungeklärte Zukunft von Davie Selke wie ein Schatten über dem Volksparkstadion. Der Hamburger SV beharrt auf die eigenen Konditionen, während der Stürmer nicht von seinen Forderungen abrücken will. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will man die Verhandlungen mit dem 30-Jährigen in der übernächsten Woche fortsetzen, sobald Selke aus seinem Urlaub zurück ist. Die Personalie Rayan Philippe wird unterdessen unabhängig von Selkes Zukunft verfolgt.

Laut dem Fachmagazin planen die Rothosen um Sportvorstand Stefan Kuntz, noch diese Woche ein konkretes Angebot für den pfeilschnellen Offensivspieler vorzulegen. Bislang ist Eintracht Braunschweig lediglich das Interesse des Aufsteigers bekannt. Das Aus für Selke würde eine Verpflichtung nicht zwangsläufig bedeuten. Beide werden an der Elbe als unterschiedliche Stürmertypen angesehen, Phillipe wird auch im Falle eines Verbleibs von Selke als ideale Ergänzung geschätzt.

Einfach wird ein Transfer des Franzosen jedoch nicht, schließlich befinden sich mit dem 1. FC Köln und Werder Bremen noch zwei Mitbewerber im Rennen um den 24-Jährigen. Braunschweig hat Philippe bereits zugesichert, dass er die Löwen bei einem passenden Angebot trotz eines Vertrags bis 2026 verlassen darf. Rund 2,5 Millionen Euro könnten dafür fällig werden.