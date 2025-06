VfB: 20 Millionen für Millot-Nachfolger?

Enzo Millot (22) ließ bereits unmissverständlich durchblicken, dass er sich mit einem Abgang vom VfB Stuttgart beschäftigt. Zudem sind den Schwaben aufgrund einer 20-Millionen-Ausstiegsklausel im Fall der Fälle die Hände gebunden.

Deswegen sondiert der Pokalsieger den Markt nach potenziellem Ersatz. Während die Akten der zuletzt gehandelten Tobias Gulliksen (21/Djurgardens IF), Noah Darvich (18/FC Barcelona) und James McAtee (22/Manchester City) zunächst beiseitegelegt wurden, führt wohl eine heiße Spur in die Super League.

Die ‚Bild‘ bestätigt nicht nur griechische Berichte, laut denen der VfB an Giannis Konstantelias (22) von PAOK Saloniki interessiert ist, sondern geht noch einen Schritt weiter. Dem Boulevardblatt zufolge laufen bereits die Verhandlungen mit dem talentierten Spielmacher, um eine Zusammenarbeit auszuloten.

Konstantelias beeindruckt mit einer herausragenden Technik, muss allerdings noch ein wenig an seiner Effizienz arbeiten (elf Scorer in 47 Pflichtspielen). Außerdem hat es das aufgerufene Preisschild über 20 Millionen Euro in sich. Gehen die Stuttgarter das hohe Risiko ein?