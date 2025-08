VfB gibt Chase ab

Der VfB Stuttgart und Anrie Chase gehen nach drei gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Der Innenverteidiger wechselt zu RB Salzburg und unterschreibt beim österreichischen Vizemeister einen Vertrag bis 2030. Für die VfB-Profis absolvierte der japanische U23-Nationalspieler 20 Pflichtspiele. Die Schwaben erhalten dem Vernehmen nach rund zwei Millionen Euro.

„Anrie Chase ist ein hoffnungsvoller Innenverteidiger, der in jungen Jahren sowohl in der ersten deutschen Bundesliga als auch in der Champions League schon gezeigt hat, was für ein Potenzial er hat. Aktuell kuriert er eine Verletzung aus und wird daher erst im Laufe der Hinrunde wieder voll einsatzfähig sein. Wir freuen uns sehr, dass Anrie sich voller Überzeugung und trotz namhafter Konkurrenz für den FC Red Bull Salzburg entschieden hat! Der Umstand, dass er mehrere Sprachen spricht, wird seine Integration ins Team deutlich erleichtern“, freut sich Salzburgs Geschäftsführer Sport Rouven Schröder.