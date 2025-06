70-Millionen-Angebot: Neuer Favorit im Gyökeres-Poker

Viktor Gyökeres ist eine der heißesten Aktien dieses Sommers. Zuletzt schien der FC Arsenal die besten Karten auf eine Verpflichtung des Stürmers zu haben, dem Vernehmen nach hat man sich sogar schon auf die wichtigsten Vertragsinhalte geeinigt. Doch nachdem in den vergangenen Tagen eine Schlammschlacht zwischen dem Gyökeres-Lager und Sporting Lissabon ausgebrochen war, bahnt sich nun eine Wende im Rennen um den Schweden an, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft.

Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass Juventus Turin in den Poker um Gyökeres eingestiegen ist. Demzufolge will die Alte Dame in den kommenden Tagen ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro inklusive Boni beim portugiesischen Meister einreichen.

Sportings Mindestforderung soll sich auf 70 Millionen plus zehn Millionen an Zusatzzahlungen belaufen, allzu groß ist die Diskrepanz also nicht. Zudem sei Juve gewillt, den Gehaltsforderungen des bulligen Angreifers nachzukommen.

Die Bianconeri sind in diesem Sommer auf der Suche nach einem neuen Stürmer, da man Dusan Vlahovic (25) von der Gehaltsliste streichen will. Außerdem ist es die letzte Möglichkeit, eine marktgerechte Ablöse für den Serben zu kassieren, der bei Juve in sein finales Vertragsjahr geht.