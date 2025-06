Bayer: Ten Hag bekommt neuen Co-Trainer

Bayer Leverkusen hat einen neuen Co-Trainer. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird Erik ten Hag künftig vom Niederländer Andries Ulderink an der Seitenlinie unterstützt. Die Werkself verlor nach dem Abschied von Xabi Alonso ein ganzes Trainergespann aus zwei Co-Trainern und einem Athletikcoach.

Mit dem 55-Jährigen erhält Bayer nun einen Assistenten, der schon reichlich Cheftrainer-Erfahrung sammeln konnte. Neben diversen Co-Trainer-Stationen beim FC Reading, Twente Enschede und den Glasgow Rangers trainierte Ulderink als Chef auch niederländische Klubs wie De Graafschap, die Go Ahead Eagles, Apeldoorn und die Zweitvertretung von Ajax Amsterdam. Zuletzt übernahm er im März 2025 Royal Antwerpen, verpasste mit dem Klub allerdings knapp die Qualifikation für das internationale Geschäft. Eigentlich war der Niederländer auch jetzt wieder für einen Cheftrainerposten beim Cape Town City FC in Südafrika vorgesehen, hat sich aber doch für den Job in Leverkusen entschieden.