Bayer 04: Albernes Xhaka-Angebot im Anflug?

Granit Xhaka (32) hat sich mit dem AC Mailand, so ist zu vernehmen, bereits auf eine Zusammenarbeit verständigt. Nun wollen sich die Rossoneri an Bayer Leverkusen wenden, um den Transfer unter Dach und Fach zu bringen.

‚Calciomercato.com‘ berichtet, dass Milan in den kommenden Stunden eine konkrete Offerte bei den Verantwortlichen des deutschen Vizemeisters einreichen möchte. Die Rede ist von einem Angebot über zehn Millionen Euro inklusive Boni.

Dass Bayer bei dieser Summe den Daumen hebt, scheint angesichts des bis 2028 datierten Kontrakts sowie Xhakas nahezu dauerhaft überzeugenden Leistungen fast ausgeschlossen. Ohnehin will der neue Cheftrainer Erik ten Hag den Mittelfeld-Strategen unbedingt in den eigenen Reihen halten.

Verzwickte Bayer-Lage

Dass Xhaka selbst bereits sein Go gegeben haben soll, manövriert die Werkself jedoch in keine gute Verhandlungsposition. In Italien bleibt darüber hinaus weiterhin ein potenzieller Tauschdeal mit Abwehrspieler Malick Thiaw (23) Thema, der in Leverkusen die Nachfolge des zum FC Bayern abgewanderten Jonathan Tah (29) antreten könnte.

Nach Informationen der ‚Bild‘ kann sich Thiaw zwar grundsätzlich eine Luftveränderung respektive eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen, ein entsprechendes Transferkonstrukt, in das Xhaka inkludiert wird, sei hingegen für Bayer keine Option.