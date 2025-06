Medien: Ter Stegen mit neuem Klub einig

Die Verpflichtung von Joan García (24) steht beim FC Barcelona unmittelbar bevor. Für festgeschriebene 25 Millionen Euro wechselt der Torhüter von Stadtrivale Espanyol zu Barça. García soll die neue Nummer eins werden, Kapitän Marc-André ter Stegen (33) will man im Gegenzug von der Gehaltsliste streichen.

Ein möglicher Abnehmer steht offenbar schon bereit. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge arbeitet Galatasaray intensiv an einem Transfer von ter Stegen. Der Süper Lig-Meister soll ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro netto bieten – die türkische Zeitung ‚Fanatik‘ berichtet sogar von einer Einigung zwischen Gala und ter Stegen.

Laut der ‚Sport‘ sind die Istanbuler bereit, eine kleine Ablöse zu zahlen oder eine Leihe mit Kaufoption zu vereinbaren. Sowohl das Sportblatt aus Katalonien als auch ‚Fanatik‘ berichten, dass bei Gala Zuversicht herrsche, den Deal erfolgreich abzuschließen.

Am Bosporus wird ein Nachfolger für den bisherigen Stammtorwart Fernando Muslera (38) gesucht, der den Verein nach 14 Jahren verlässt. Noch bleibt fraglos abzuwarten, wie viel Wahrheitsgehalt in den Meldungen um ter Stegen steckt – schließt sich dieser aber Galatasaray an, träfe er dort auf DFB-Kollege Leroy Sané (29). Außerdem im Visier: Manchester Citys Ilkay Gündogan (34).