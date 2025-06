García: Barça aktiviert Ausstiegsklausel

Der FC Barcelona steht kurz vor der Verpflichtung von Joan García. Wie die ‚Sport‘ berichtet, haben die Katalanen am Freitagnachmittag die auf 25 Millionen Euro festgeschriebene Ausstiegklausel im Vertrag des 24-jährigen Torhüters aktiviert und in voller Höhe an Espanyol Barcelona überwiesen.

Mit dem Vollzug des Transfers darf zeitnah gerechnet werden. Unklar ist weiterhin, wie es in Zukunft für Marc-André ter Stegen weitergeht. Barça möchte den 33-Jährigen am liebsten von der Gehaltsliste streichen, der deutsche Nationalkeeper stellt sich jedoch quer und verweist auf seinen Vertrag bis 2028.