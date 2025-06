Neuer Keeper für Fürth

Der Wettbewerb um den Platz zwischen den Pfosten bei Greuther Fürth ist um einen Mitstreiter reicher geworden. Wie die Spielvereinigung mitteilt, hat Pelle Boevink einen Vertrag bei den Kleeblättern unterzeichnet. Der 27-Jährige wechselt ablösefrei vom FC Ingolstadt zum Zweitligisten.

„Pelle kann wertvolle Erfahrungen in unser Torhüterteam einbringen und hat einen starken Charakter, was sich in den Gesprächen nochmal bestätigt hat. Wir freuen uns, mit ihm einen Keeper gewonnen zu haben, der auch eine mutige und lautstarke Spielweise mitbringt und sicherlich gut zu den jungen Torhütern, die wir auch wieder haben werden, passen wird“, wird Sportdirektor Stephan Fürstner zitiert.