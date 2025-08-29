Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Arminia holt Linksverteidiger

von Dominik Sandler - Quelle: arminia.de
3 min.
Arne Sicker schaut unglücklich @Maxppp

Der DSC Arminia Bielefeld hat Arne Sicker verpflichtet. Der 28-Jährige befand sich bereits einige Tage im Probetraining und hat dabei offenbar überzeugt. Da der Vertrag des Linksverteidigers bei der SV Elversberg ausgelaufen war, wechselt er ablösefrei nach Ostwestfalen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sicker bringt viel Erfahrung mit auf die Alm, absolvierte in seiner Karriere für Holstein Kiel, den MSV Duisburg, den SV Sandhausen und Elversberg insgesamt 51 Partien im deutschen Unterhaus und 82 Spiele in der 3. Liga. „Mit der Verpflichtung von Arne ergänzen wir unsere Defensive mit einem weiteren Spieler, der die Liga kennt und keine Anlaufzeit benötigen wird“, so Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Elversberg
Bielefeld
Arne Sicker

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Elversberg Logo SV Elversberg
Bielefeld Logo Arminia Bielefeld
Arne Sicker Arne Sicker
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert