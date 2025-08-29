Arminia holt Linksverteidiger

Der DSC Arminia Bielefeld hat Arne Sicker verpflichtet. Der 28-Jährige befand sich bereits einige Tage im Probetraining und hat dabei offenbar überzeugt. Da der Vertrag des Linksverteidigers bei der SV Elversberg ausgelaufen war, wechselt er ablösefrei nach Ostwestfalen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sicker bringt viel Erfahrung mit auf die Alm, absolvierte in seiner Karriere für Holstein Kiel, den MSV Duisburg, den SV Sandhausen und Elversberg insgesamt 51 Partien im deutschen Unterhaus und 82 Spiele in der 3. Liga. „Mit der Verpflichtung von Arne ergänzen wir unsere Defensive mit einem weiteren Spieler, der die Liga kennt und keine Anlaufzeit benötigen wird“, so Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.