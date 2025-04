Schnelle City-Rückkehr von Walker?

Kyle Walker könnte schon im Sommer zu Manchester City zurückkehren. In seinem Podcast ‚The Kyle Walker Podcast‘ sagt der 34-Jährige: „Es ist nicht vorbei. Das Kapitel ist noch nicht komplett geschlossen. Wir werden sehen, was passiert.“ Der AC Mailand kann den seit Januar geliehenen Rechtsverteidiger im Sommer für 4,5 Millionen Euro per Kaufoption fest verpflichten, hat darüber aber noch keine Entscheidung getroffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Rossoneri ist Walker absolut gesetzt, durchlebt mit Milan aber chaotische Zeiten. Trainer Sérgio Conceição steht nach dem frühen Aus in der Champions League und vielen schwächeren Auftritten in der Liga in der Kritik, Stars wie Rafael Leão und Theo Hernández sorgen für Unruhe. Gut möglich, dass es Walker deshalb nach einem kurzen Abenteuer wieder zurück zu den Skyblues zieht.