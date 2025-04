Leipzig auf Trainersuche: RB-Boss verkündet Klopp-Entscheidung

Unter Trainer Marco Rose ließ RB Leipzig in dieser Saison in vielen Spielen die erhoffte spielerische Klasse vermissen. Der gebürtige Leipziger musste sich den Vorwurf gefallen lassen, die Mannschaft in den vergangenen Monaten nicht weiterentwickelt zu haben und wurde am Wochenende vor die Tür gesetzt. Interimistisch soll Zsolt Löw die Minimalziele der Saison erreichen.

Der Auftakt des Ungarn ging mit dem 1:3 im DFB-Pokalhalbfinale am gestrigen Mittwochabend in die Hose. Nun liegt der volle Fokus auf dem Erreichen der Champions League-Plätze in der Bundesliga. Ab Sommer soll ein neuer Coach RB wieder zu einem Topklub machen. Dieser wird jedoch nicht auf den Namen Jürgen Klopp hören – das machte Oliver Mintzlaff im Vorfeld des Pokalduells klar.

„Vorher würde ich das noch machen. Und das will gar keiner sehen. Daher kann ich das zu 1000 Prozent ausschließen“, versicherte der RB-Boss im ‚Sky‘-Interview. Der ehemalige Coach des FC Liverpool wird weiter als Head of Global Soccer beratend zur Seite stehen und soll in dieser Rolle mit seinem Wissen dabei helfen, alle RB-Klubs auf ein neues Level zu heben.

Ganz sicher bei Gómez

Dabei wird ihn planmäßig ab Sommer auch Interimscoach Löw wieder unterstützen, der eigentlich zusammen mit Mario Gómez das Dreiergespann um Klopp bildet. „Mit ganz ganz großer Wahrscheinlichkeit, die würde ich schon bei nahezu 100 Prozent sehen, wird er nicht in der kommenden Saison hier noch unser Cheftrainer sein“, so Mintzlaff.

Gomez wiederum wird dem Vernehmen nach vom FC Bayern umworben, der den Ex-Stürmer als Option für eine Führungsposition im Visier haben soll. Der RB-Boss glaubt allerdings nicht an einen Abgang seines Technischen Direktors: „Mario Gomez fühlt sich sehr, sehr wohl bei uns, hat gerade seinen Vertrag verlängert. Ich bin mir auch ganz sicher, dass Mario Gomez nicht zum FC Bayern wechselt.“