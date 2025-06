DFB-Pokal-Auslosung: BVB mit Derby | VfB muss nach Braunschweig

Wer folgt in der kommenden Saison auf den aktuellen Pokalsieger VfB Stuttgart? Die Begegnungen, die vom 15. bis zum 18. August stattfinden, wurden am heutigen Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Etwas später in den Wettbewerb starten Titelverteidiger VfB und der FC Bayern München als Deutscher Meister. Die beiden Klubs greifen erst am 26. und 27. August ins Geschehen ein, da sie am 16. August den Franz-Beckenbauer-Cup (ehemals Supercup) bestreiten.

Die Paarungen der ersten Runde

Dynamo Dresden - FSV Mainz 05

Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen

1.FC Schweinfurt 05 - Fortuna Düsseldorf

SV Wehen - FC Bayern München

SG Sonnenhof - Bayer Leverkusen

1.FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg

Lok Leipzig - FC Schalke 04

Bahlinger SC - 1. FC Heidenheim

FC Hansa Rostock - TSG Hoffenheim

Blau-Weiß Lohne - Greuther Fürth

SV Sandhausen - RB Leipzig

Energie Cottbus - Hannover 96

FC 08 Homburg - Holstein Kiel

Jahn Regensburg - 1. FC Köln

Preußen Münster - Hertha BSC

FC Gütersloh - Union Berlin

Sportfreunde Lotte - SC Freiburg

BFC Dynamo - VfL Bochum

Eintracht Norderstedt - St. Pauli

VfB Lübeck - SV Darmstadt 98

FV Engers 07 - Eintracht Frankfurt

FV Illertissen - 1. FC Nürnberg

ZFC Meuselwitz - Karlsruher SC

Eintracht Braunschweig - VfB Stuttgart

Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund

Eintracht 1949 - 1. FC Kaiserslautern

Viktoria Köln - SC Paderborn

Atlas Delmenhorst - Borussia M‘gladbach

Hallescher FC - FC Augsburg

FK 03 Pirmasens - Hamburger SV

SV Hemelingen - VfL Wolfsburg

SSV Ulm - SV Elversberg