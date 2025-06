Kampf um Kühn: Bundesligist vor erstem Angebot

In Deutschland musste Nicolas Kühn im Profibereich einige Schritte zurückgehen, um durchzustarten. Erst bei Erzgebirge Aue war ihm 2021 der Durchbruch gelungen, anschließend folgte der Schritt zu Rapid Wien und schließlich vor eineinhalb Jahren zu Celtic Glasgow.

Dort entwickelt sich der mittlerweile 25-Jährige prächtig und sammelte in der vergangenen Spielzeit sogar viel Erfahrung in der Champions League, weshalb er in den europäischen Topligen in diesem Sommer einen Markt hat. Die schottische ‚SunSport‘ berichtet, dass einige Bundesligisten den Flügelspieler ins Visier genommen haben.

Kühn beeindruckt ausgerechnet gegen RB

Demnach zieht RB Leipzig ein Angebot für Kühn in Betracht, das bei über 17 Millionen Euro liegen würde. In der Jugend hatte der Offensivspieler drei Jahre im Stall der Jungbullen verbracht. In der abgelaufenen Saison beeindruckte er die Verantwortlichen der Sachsen beim 3:1-Erfolg der Schotten über RB in der Gruppenphase der Königsklasse mit einem Doppelpack.

Sein Vertrag bei Celtic läuft noch langfristig bis 2029, im Winter soll auch Eintracht Frankfurt Interesse bekundet haben. In der schottischen Liga war Kühn mit 13 Toren und neun Assists einer der überragenden Akteure beim schottischen Meister.