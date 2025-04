Neuer Rekordtransfer: Freiburg wappnet sich für Doan-Abgang

Der SC Freiburg hat in der laufenden Spielzeit sogar noch die Möglichkeit, sich für die Champions League zu qualifizieren. Auch wenn der Kampf um die Europapokalplätze längst nicht entschieden ist, wappnet sich der Tabellensiebte für die womöglich bevorstehenden Aufgaben auf dem internationalen Parkett. Sollte die Qualifikation gelingen und dementsprechend ein höheres Budget zur Verfügung stehen, soll auch ein neuer Flügelstürmer helfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen stehen die Chancen gut, dass Cyriaque Irié ab Sommer im Breisgau auflaufen wird. Zwischen dem SC, Irié und seinem derzeitigen Klub, dem ESTAC Troyes, müssen nur noch ein paar Details geklärt werden.

Als Ablöse könnten bis zu 15 Millionen Euro fließen. Damit würde Irié umgehend zum Freiburger Rekordtransfer aufsteigen. Bislang hat diesen Status Baptiste Santamaria (25) inne, der 2020 für zehn Millionen Euro vom SCO Angers verpflichtet wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Irié macht in der laufenden Spielzeit in der Ligue 2 auf sich aufmerksam. Der U20-Nationalspieler von Burkina Faso schaffte es dem Vernehmen nach auch in die Notizbücher des RC Lens, des FC Brentford und von Leicester City. Sein Profil ähnelt dem von Ritsu Doan, Irié könnte also als Ersatz für den abwanderungswilligen Japaner eingeplant sein. Wie auch Doan ist Irié Linksfuß und kommt vorwiegend auf dem rechten Flügel zum Einsatz. Bei einem Verkauf von Doan rechnen die Freiburger mit Einnahmen von über 20 Millionen Euro. Mit diesen wäre auch der Irié-Deal stemmbar.