Eintracht-Interesse an Tel bestätigt

Mathys Tel hatte vor seiner Leihe zu Tottenham Hotspur auch die Möglichkeit, bei Eintracht Frankfurt anzuheuern. Trainer Dino Toppmöller bestätigt gegenüber Sky: „Mathys war in mehreren Transferperioden Thema, weil ich ihn kenne und eine Verbindung besteht. Leider hat es nicht so funktioniert, wie wir uns das gewünscht haben, aber am Ende muss er natürlich auch die Entscheidung für sich treffen.“

2022 war Tel zum FC Bayern gewechselt, Toppmöller war damals Co-Trainer unter Julian Nagelsmann. Da der heutige Eintracht-Chefcoach fließend französisch spricht, wurde er schnell zu Tels Fixpunkt im Trainerstab. Mittlerweile kickt Tel auf Leihbasis in England. Die Spurs besitzen eine Kaufoption. Frankfurt holte im Januar statt dem 19-Jährigen dessen Landsmann Elye Wahi (22) von Olympique Marseille. Am kommenden Donnerstag (21 Uhr) treffen Frankfurt und Tottenham im Europa League-Viertelfinale aufeinander.