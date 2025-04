HSV: Muheim-Verbleib unter einer Bedingung

Sollte der Hamburger SV auch in dieser Saison den Bundesliga-Aufstieg verpassen, wird Miro Muheim nur schwer zu halten sein. Das verrät der Neu-Nationalspieler dem ‚Hamburger Abendblatt‘. „Die Konkurrenz ist groß. Normalerweise muss man Erstligaspieler sein, um für die Schweizer Nationalmannschaft aufzulaufen. Das ist natürlich auch mein Ziel. Es ist schon wichtig, dass ich mich auch im Klub mit den besten Mannschaften messe“, so Muheim.

Dieses Ziel möchte der offensivstarke Linksverteidiger im Optimalfall mit den Rothosen erreichen. Dann stünde einem Verbleib des 27-Jährigen nichts im Wege. „Ich fühle mich extrem wohl in der Stadt und im Umfeld des Klubs. […] Auch nach vier Jahren habe ich noch Gänsehaut, wenn ich im Volkspark einlaufe. […] Aber ich habe momentan nur ein Ziel: Ich will mit dem HSV in der Bundesliga spielen. Deshalb mache ich mir über andere Dinge aktuell keine Gedanken.“ Bis 2027 steht Muheim noch in Hamburg unter Vertrag, in diesem ist jedoch eine Ausstiegsklausel integriert.