PSG dran: Thuram lehnte Mega-Angebot ab

von Aaron Schlütter - Quelle: Tuttosport
Khéphren Thuram dribbelt an Pascal Groß vorbei @Maxppp

Juventus Turin musste in diesem Sommer um einen Abgang von Khéphren Thuram bangen. Laut der ‚Tuttosport‘ offerierte ein nicht genannter Klub aus Saudi-Arabien dem 24-Jährigen einen Vierjahresvertrag mit einem Jahresgehalt im zweistelligen Millionenbereich, welches sein aktuelles Salär vervierfacht hätte. Zudem sollen die Interessenten bereit gewesen sein, 40 bis 50 Millionen Euro als Ablöse auf den Tisch zu legen.

Der Mittelfeldakteur lehnte jedoch umgehend ab. Thuram spielt erst seit einem Jahr bei Juve und sieht seine Zukunft wohl auch ohne Gehaltserhöhung vorerst in Turin. Jedoch hat dem Bericht zufolge auch Paris St. Germain angesichts des 2026 auslaufenden Vertrags von Fabian Ruiz ein Auge auf den Allrounder geworfen.

