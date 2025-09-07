Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Wechsel-Drama um Goller

von Aaron Schlütter - Quelle: Bild
1 min.
Benjamin Goller im Trikot des FC Nürnberg @Maxppp

Weil er Wechseloptionen nicht wahrnahm, soll Außenstürmer Benjamin Goller vom 1. FC Nürnberg kein Spiel mehr für den Zweitligisten absolvieren. Laut der ‚Bild‘ soll es für den 26-Jährigen, dessen Vertrag noch ein Jahr läuft, frühestens im Winter eine Lösung geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison kam Goller auf nur 202 Einsatzminuten. Eine Winter-Leihe zu Arminia Bielefeld hatte der Spieler abgelehnt und wollte zum Karlsruher SC zurückkehren, was an der Ablöseforderung des FCN im niedrigen sechsstelligen Bereich scheiterte. Wegen des Wechselstreits um KSC-Chefscout Michael Bischof zum Club wurde das Thema in diesem Sommer nicht erneut heiß. Weil das hohe Gehalt des Flügelspielers einen Transfer in die dritte Liga erschwerte und er nicht nach Süd- oder Osteuropa wechseln wollte, blieb Goller vorerst in Nürnberg.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Nürnberg
KSC
Benjamin Goller

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
KSC Logo Karlsruher SC
Benjamin Goller Benjamin Goller
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert