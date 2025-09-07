Wechsel-Drama um Goller

Weil er Wechseloptionen nicht wahrnahm, soll Außenstürmer Benjamin Goller vom 1. FC Nürnberg kein Spiel mehr für den Zweitligisten absolvieren. Laut der ‚Bild‘ soll es für den 26-Jährigen, dessen Vertrag noch ein Jahr läuft, frühestens im Winter eine Lösung geben.

In der vergangenen Saison kam Goller auf nur 202 Einsatzminuten. Eine Winter-Leihe zu Arminia Bielefeld hatte der Spieler abgelehnt und wollte zum Karlsruher SC zurückkehren, was an der Ablöseforderung des FCN im niedrigen sechsstelligen Bereich scheiterte. Wegen des Wechselstreits um KSC-Chefscout Michael Bischof zum Club wurde das Thema in diesem Sommer nicht erneut heiß. Weil das hohe Gehalt des Flügelspielers einen Transfer in die dritte Liga erschwerte und er nicht nach Süd- oder Osteuropa wechseln wollte, blieb Goller vorerst in Nürnberg.