Fünf Neue: Die DFB-Aufstellung gegen Nordirland

Um 20:45 Uhr rollt im Kölner Rheinenergiestadion der Ball. Gegen Nordirland will die deutsche Nationalmannschaft den auf allen Ebenen enttäuschenden Auftritt am vergangenen Donnerstag in Bratislava gegen die Slowakei (0:2) wettmachen.

Julian Nagelsmann will mit seiner Aufstellung wohl auch ein Statement senden. Gleich fünf neue Feldspieler nominiert der Bundestrainer für das zweite WM-Qualifikationsspiel gegen die Briten.

Drei neue Verteidiger

Der Verteidigung sollen Waldemar Anton, Robin Koch und David Raum mehr Stabilität verleihen, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstädt und Nnamdi Collins müssen zunächst auf die Bank. Kapitän Joshua Kimmich wird Pascal Groß zur Seite gestellt. Durch die Umstellung auf Dreierkette kommt Jamie Leweling zu seinem Einsatz auf der rechten Schiene.

So spielt Deutschland