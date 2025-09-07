Menü Suche
FT-Kurve WM-Qualifikation Europa

Fünf Neue: Die DFB-Aufstellung gegen Nordirland

Die Blamage in der Slowakei hallt auch drei Tage später noch nach, auch in der Aufstellung von Julian Nagelsmann für das Spiel gegen Nordirland. Der Bundestrainer tauscht fast die halbe Mannschaft aus.

von Remo Schatz
1 min.
Julian Nagelsmann stellt auf Fünferkette @Maxppp
Deutschland 1-1 Nordirland

Um 20:45 Uhr rollt im Kölner Rheinenergiestadion der Ball. Gegen Nordirland will die deutsche Nationalmannschaft den auf allen Ebenen enttäuschenden Auftritt am vergangenen Donnerstag in Bratislava gegen die Slowakei (0:2) wettmachen.

Julian Nagelsmann will mit seiner Aufstellung wohl auch ein Statement senden. Gleich fünf neue Feldspieler nominiert der Bundestrainer für das zweite WM-Qualifikationsspiel gegen die Briten.

Drei neue Verteidiger

Der Verteidigung sollen Waldemar Anton, Robin Koch und David Raum mehr Stabilität verleihen, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstädt und Nnamdi Collins müssen zunächst auf die Bank. Kapitän Joshua Kimmich wird Pascal Groß zur Seite gestellt. Durch die Umstellung auf Dreierkette kommt Jamie Leweling zu seinem Einsatz auf der rechten Schiene.

So spielt Deutschland

veröffentlicht am - Aktualisiert am
