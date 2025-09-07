La Liga
Dank Jugendspieler: 35 Millionen für Real
@Maxppp
Real Madrid darf sich in Zukunft dank seiner guten Jugendarbeit auf einen Geldregen freuen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, könnten die Königlichen durch Weiterverkaufsbeteiligungen, die in Verkäufe von Jugendspieler integriert wurden, bis zu 35 Millionen Euro erhalten.
Unter der Anzeige geht's weiter
Dazu zählen Akteure wie Alex Jiménez (20), der kürzlich zum AFC Bournemouth wechselte, oder Chema Andrés (20), den es in die Bundesliga zum VfB Stuttgart zog. Spieler wie Fran García (26) oder Raúl Asencio (22) schafften hingegen in der jüngeren Vergangenheit den Sprung ins Profiteam.
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden