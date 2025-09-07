Dank Jugendspieler: 35 Millionen für Real

Real Madrid darf sich in Zukunft dank seiner guten Jugendarbeit auf einen Geldregen freuen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, könnten die Königlichen durch Weiterverkaufsbeteiligungen, die in Verkäufe von Jugendspieler integriert wurden, bis zu 35 Millionen Euro erhalten.

Dazu zählen Akteure wie Alex Jiménez (20), der kürzlich zum AFC Bournemouth wechselte, oder Chema Andrés (20), den es in die Bundesliga zum VfB Stuttgart zog. Spieler wie Fran García (26) oder Raúl Asencio (22) schafften hingegen in der jüngeren Vergangenheit den Sprung ins Profiteam.