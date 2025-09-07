Mit Jackson: Die neue Bayern-Elf

Die Formation war unter Vincent Kompany bislang klar: Der FC Bayern spielt immer im 4-2-3-1. Mit Jackson gibt es nun aber einen zweiten ambitionierten Mittelstürmer neben Harry Kane. Das Gute: Beide vereinen unterschiedliche Qualitäten, sodass eine Doppelspitze durchaus eine Überlegung wert ist.

Kane fällt gerne ins Mittelfeld zurück und verteilt dort den Ball. Jackson dagegen verfügt über reichlich Geschwindigkeit, um freigezogene Räume zu belaufen. „Ich hoffe, von ihm lernen zu können, sein Spiel zu ergänzen und eine starke Verbindung auf dem Platz aufzubauen. Wir sind zwei Stürmer, die sich auf dem Platz sehr gut ergänzen können“, sagt Jackson.

So könnten die Bayern mit Doppelspitze spielen

Doch klar ist auch: Jackson muss sich schon jetzt dem Konkurrenzkampf mit Serge Gnabry stellen. Im weiteren Saisonverlauf wird die Kaderbreite dann voraussichtlich nochmal besser. Oder wie Klubpatron Uli Hoeneß sagen würde: „Wir haben drei ‚Neuzugänge‘, die die Mannschaft ab November verstärken werden: Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito.“ Ab dann könnte die Bayern-Elf ohne Jackson so aussehen:

So könnten die Bayern spielen, wenn alle fit sind