Trainer bestätigt: Gala wollte Calhanoglu

von Remo Schatz - Quelle: NOW Spor
1 min.
Hakan Calhanoglu ist kaputt @Maxppp

Hakan Calhanoglu (31) stand offenbar kurz vor einem Wechsel von Inter Mailand zu Galatasaray. „Hakan Calhanoglu ist ein Spieler, den ich immer wieder getroffen habe und den ich sehr schätze. Er ist ein Spieler, den ich für die Junioren-Nationalmannschaft ausgewählt habe“, leitet Gala-Coach Okan Buruk gegenüber ‚NOW Spor‘ ein und geht ins Detail: „Ich habe mich nicht direkt mit ihm getroffen, aber unsere Manager haben das getan. Inter hat jedoch in den letzten Tagen erklärt, dass sie den Spieler nicht abgeben wollen, und den Transfer abgelehnt. Damit ist die Sache erledigt.“

NOW Spor
Okan Buruk:

"Hakan Çalhanoğlu, hep görüştüğüm, değer verdiğim bir oyuncu. Genç milli takıma seçtiğim bir oyuncu. Bu iş oluşmadan direkt bir görüşmem olmadı ama yöneticilerimizin oldu. Ama Inter, son günlerde oyuncu vermek istemiyoruz dedi ve transferi kapattı. Kapanmış oldu."
Calhanoglu selbst forcierte den Wechsel zu seinem Herzensklub, der gebürtige Mannheimer ist bekennender Anhänger des Istanbuler Traditionsklub. „Er ist ein großer Fan von Galatasaray und er hätte große Opfer gebracht, um zu uns zu kommen“, so Buruk. Bis zum 12. September ist das Transferfenster in der Süper Lig noch geöffnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
