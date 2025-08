HSV: Omari im Anflug – Werben um Vuskovic

Die Euphorie war riesig, als der Hamburger SV nach sieben Jahren Zweitklassigkeit den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machte. Doch in den jüngsten Testspielen wurde deutlich, dass beim Kader noch nachgebessert werden muss. Nun wird die zum Teil noch löchrige Defensive verstärkt.

Nach FT-Informationen haben sich die Rothosen mit Stade Rennes über einen Wechsel von Warmed Omari geeinigt. Der Innenverteidiger kommt aller Voraussicht nach per Leihe mit Kaufoption an die Elbe. Der 25-Jährige, an dem auch Udinese und Stade Brest interessiert waren, wird bereits in den kommenden Stunden nach Deutschland reisen.

Kommt der Vuskovic-Bruder?

Zudem könnte sich auch bei Luka Vuskovic, Bruder vom gesperrten Mario Vuskovic, eine Tür öffnen. Tottenham Hotspur hat der ‚Bild‘ zufolge Anfang der Woche entschieden, den 18-Jährigen zu verleihen. Einen ersten lockeren Austausch zwischen dem Kroaten und dem HSV gab es bereits, der Mann für das Abwehrzentrum kann sich einen Wechsel grundsätzlich vorstellen.

Mit seinem Werben um den Kroaten steht Hamburg allerdings nicht alleine da. Den Spurs liegen insgesamt fünf Anfragen für Vuskovic vor, ob auch eine Offerte des Aufsteigers dabei ist, ist nicht bekannt. Beim ehemaligen Bundesliga-Dino steht das Wunderkind schon seit zwei Jahren auf der Liste.