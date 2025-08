Polzin: „Ich freue mich, wenn Ransford wieder da ist“

Merlin Polzin leidet mit Ransford Königsdörffer (23) mit und begrüßt den Mittelstürmer wieder zurück in den Reihen des Hamburger SV. „Erstmal ist eine Enttäuschung da, das ist total menschlich. Aber – er ist wieder Teil unserer Mannschaft und ein absoluter Vollprofi. Der weiß das einzuordnen und kann mit der Situation umgehen“, ist sich der HSV-Trainer gegenüber ‚Bild‘ sicher, „ich freue mich, wenn Ransford wieder da ist. Er nimmt das Leben, wie es kommt. In den Druck-Situationen, die wir am Ende der letzten Saison hatten, hat er unfassbar abgeliefert. Weil er sich nicht so viele Gedanken macht, wie der eine oder andere.“

Alle Beteiligten hatten sich auf einen Transfer zum OGC Nizza verständigt, der Wechsel platzte aber beim Medizincheck. Für Polzin völlig unverständlich: „Er hatte in den drei Jahren, in denen er beim HSV gespielt hat, wenige Fehltage oder Ausfall-Zeiten“, so der Trainer, der versichert: „Ich habe mit ihm ein sehr gutes und enges Verhältnis. Das haben auch die letzten Tage noch mal gezeigt, als es dem anzunehmenden Abschied entgegenging. Das hat mir viel bedeutet.“