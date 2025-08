Rolfes bestätigt Transfer-Bedingung bei Hradecky

Lukas Hradecky (35) hat von Bayer Leverkusen die Freigabe für seinen Transfer zur AS Monaco erhalten, muss aber trotzdem noch warten. „Es ist ein guter Austausch, Lukas ist ein verdienter Spieler. Es gibt für ihn die Perspektive, noch mal in der Champions League zu spielen. Er weiß aber, dass wir erst Ersatz brauchen, aber wir versuchen, eine gute Lösung für ihn zu finden“, erklärte Simon Rolfes am ‚Sky‘-Mikrofon vor dem heutigen Testspiel gegen Pisa.

Hradecky will sich in Leverkusen nicht dem Konkurrenzkampf gegen Neuzugang Mark Flekken (32) stellen und forciert nach sieben Jahren seinen Abschied. Mittlerweile herrscht bereits auf allen Ebenen Einigkeit, einen passenden Ersatzkeeper haben die Rheinländer aber noch nicht gefunden.