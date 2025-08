35 Millionen: Villa wildert in Nizza

Evann Guessand (24) vom OGC Nizza gelingt der Sprung in die Premier League. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, haben sich die Südfranzosen mit Aston Villa auf eine Ablöse von 35 Millionen Euro inklusive Boni geeinigt. In Birmingham erwartet den zehnfachen Nationalspieler der Elfenbeinküste ein Vertrag bis 2030.

Guessand stammt aus der Nizza-Jugend, verbrachte lediglich zwei Leih-Spielzeiten in der Schweiz bei Lausanne-Sport und dem FC Nantes. An der Côte d‘Azur sammelte der Mittelstürmer bislang 109 Pflichtspieleinsätze, in denen er an 36 Treffern direkt beteiligt war.