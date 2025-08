Folgen für Woltemade: Bayern treffen Transfer-Entscheidung

Aktuell reden die Klubs ausschließlich intern über Nick Woltemade und stimmen das weitere Vorgehen ab. Während der VfB Stuttgart vor einer Woche den Aufsichtsrat-Beschluss gefasst hat, nicht auf den FC Bayern zuzugehen, hat sich tags darauf am vergangenen Mittwoch auch die Bayern-Führung auf Linie gebracht.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, ging es zunächst grundsätzlich um die Transferstrategie für die kommenden Wochen bis Transferschluss. Demnach wollen die Bayern nicht mehr zwingend aktiv werden. Lediglich, wenn durch Abgänge Geld erwirtschaftet wird, könnte sich daran etwas ändern.

Dies betrifft allerdings ausdrücklich nicht die Causa Woltemade. Dieser Transfer hat seinen eigenen Budgettopf zugewiesen bekommen, die Beschlüsse der beiden Bundesligisten stehen allerdings vollkommen diametral zueinander. Die Münchner wollen ebenfalls dem Verhandlungspartner nicht entgegenkommen und warten darauf, dass die Stuttgarter ihrerseits auf „die Vorschläge der Bayern eingehen“.

Der Stürmer selbst will nach wie vor unbedingt in diesem Sommer an die Isar wechseln. Diesem Wunsch soll er auch im Trainingslager am Tegernsee nochmals intern Nachdruck verliehen haben. Berater Danny Bachmann telefonierte parallel mit VfB-Sportchef Fabian Wohlgemuth.