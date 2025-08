TSG sichert sich ablösefreien Coufal

Für Vladimír Coufal ist die kurze Zeit der Arbeitslosigkeit beendet. Der 32-Jährige schlägt seine Zelte bei der TSG Hoffenheim auf. Im Kraichgau unterschreibt der Rechtsverteidiger einen Vertrag für ein Jahr. Mit Coufals Verpflichtung reagiert die TSG auf den verletzungsbedingten Ausfall von Valentin Gendrey (25), der noch bis Jahresende ausfällt.

„Vladimir ist ein erfahrener Nationalspieler und hat in der englischen Premier League gespielt. Aufgrund seiner Erfahrung wird er bei uns in der Bundesliga kaum Eingewöhnungszeit brauchen. Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft mit seiner hervorragenden Mentalität und seiner individuellen Qualität in der kommenden Saison ideal ergänzt“, betont Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG.