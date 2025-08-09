Al Nassr greift an: Erstes Angebot für Coman

Die Nachricht, dass Al Nassr Kingsley Coman verpflichten will, schlug gestern ein wie eine Bombe. Der saudische Erstligist versucht erneut, den französischen Flügelstürmer vom FC Bayern loszueisen. Im vergangenen Sommer scheiterten die Saudis noch mit ihren Avancen – jetzt will man für den Wunschspieler offenbar noch tiefer in die Tasche greifen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hinsichtlich des ersten Angebots gehen die Berichte etwas auseinander. Während Fabrizio Romano berichtet, dass bereits eine Offerte von Al Nassr auf dem Schreibtisch von Sportvorstand Max Eberl liegt, sieht ‚Sky‘ den saudischen Verein noch in der Vorbereitungsphase. Dem Pay-TV-Sender zufolge soll in Kürze ein 30 Millionen Euro schweres Angebot an der Säbener Straße eingehen.

Für Coman dürfte sich ein Wechsel definitiv lohnen. Ihm winkt ein bis 2028 datierter Kontrakt, der mit 20 bis 25 Millionen Euro netto pro Saison vergütet werden soll. Bei den Bayern verdient der 29-Jährige momentan um die neun Millionen Euro netto Grundgehalt pro Spielzeit. Obwohl ihm ein gewaltiger Gehaltssprung in Aussicht gestellt wurde, hat der Angreifer seinen Daumen für einen Wechsel noch nicht gehoben. In München gilt sein Arbeitspapier bis 2027.