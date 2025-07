Auch Vagnoman im Visier der Alten Dame

Beim VfB Stuttgart steht Josha Vagnoman nur noch bis 2026 unter Vertrag. Der flexibel auf den defensiven Außenbahnen einsetzbare Profi rückt deshalb auch in den Fokus anderer Klubs, die ein potenzielles Schnäppchen wittern.

Laut ‚Tuttosport‘ gehört deshalb auch Juventus Turin zu den Interessenten am 24-jährigen Ex-Nationalspielers. Bei der Alten Dame zählt Vagnoman zu einer Reihe möglicher Neuzugänge. Zuletzt wurde berichtet, dass die Stuttgarter rund zehn Millionen Euro Ablöse für einen Verkauf von Vagnoman fordern würden.

Die Tendenz beim Rechtsverteidiger schlug in den vergangenen Wochen zumindest medial deutlich in Richtung Abgang aus. Von einer Vertragsverlängerung war länger nicht mehr die Rede. Somit wäre in diesem Sommer die letzte Chance für den VfB, eine adäquate Ablöse zu generieren. Ob man die Chance nutzt oder lieber mit dem gebürtigen Hamburger ins letzte Vertragsjahr geht, wird sich zeigen.

Auch Chabot soll kommen

Vagnoman ist dabei nicht der einzige Spieler der Schwaben, die ins Visier des italienischen Traditionsklubs geraten sind. Auch Jeff Chabot hat es den Verantwortlichen der Bianconeri angetan. An einer Verpflichtung des 27-jährigen Abwehrchefs arbeitet Juve bereits intensiv.