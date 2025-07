Trotz Einigung: Funkt der VfB bei Stach dazwischen?

Wagt der VfB Stuttgart einen Angriff bei Anton Stach? Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Schwaben „ernsthaftes Interesse“ am 26-Jährigen, sogar unabhängig von der Personalie Angelo Stiller (24), der den VfB in diesem Sommer möglicherweise verlassen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch der DFB-Pokalsieger muss sich beeilen, wenn der begehrte Stach den Weg ins Schwabenland finden soll. Denn der Mittelfeldakteur hat sich ‚Sky‘ zufolge bereits mit Leeds United auf eine Zusammenarbeit verständigt. Zudem befinde sich der Premier League-Aufsteiger schon in Verhandlungen mit der TSG Hoffenheim.

Die Kraichgauer, an die Stach bis 2027 gebunden ist, fordern 20 Millionen Euro plus Boni für den Rechtsfuß. Angesichts der 2023 an Mainz 05 gezahlten Ablöse von elf Millionen Euro winkt der TSG ein sattes Transferplus.