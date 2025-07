Firpo unterschreibt bei Betis

Junior Firpo kehrt nach Spanien zurück. Wie Betis Sevilla offiziell vermeldet, unterschreibt der Linksverteidiger einen Vertrag bis 2028. Für den 28-Jährigen, der die vergangenen vier Saisons bei Leeds United verbracht hatte und dessen Kontrakt Anfang Juli auslief, wird keine Ablöse fällig.

2014 war Firpo in die U19 von Betis Sevilla gewechselt, ehe ihm 2018 der Sprung in den Profikader gelang. Nach einem Profijahr zog es den Nationalspieler der Dominikanischen Republik (elf Spiele) für eine Ablöse von 20 Millionen Euro zum FC Barcelona. Nach zwei Jahren in Katalonien folgte dann der Transfer zu Leeds United, wo er von 2021 bis 2025 spielte. Nun heuert Firpo wieder in Andalusien an.