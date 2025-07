Bundesliga-Konkurrent will Hoffenheims Nsoki

Im Verlauf der vergangenen Saison sammelte Stanley Nsoki zahlreiche Einsätze im Dress der TSG Hoffenheim, musste aufgrund einiger Patzer aber auch hin und wieder auf der Bank Platz nehmen. Künftig soll der Franzose keine große Rolle mehr im Kraichgau spielen. Das ruft einen Ligakonkurrenten auf den Plan.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚kicker‘ zeigt Union Berlin Interesse an einer Verpflichtung des Linksfußes. Das Fachmagazin bringt eine Leihe mit Kaufoption als mögliches Modell ins Spiel. So könnten sich die Köpenicker ein genaues Bild vom Innenverteidiger machen und schauen, ob er seine Leistungen in der Bundeshauptstadt stabilisieren kann.

Die Abgänge von Kevin Vogt (33/VfL Bochum) und Paul Jaeckel (26/Preußen Münster) haben die Defensivzentrale kräftig ausgedünnt. Mit Diogo Leite (26) und Danilho Doekhi (27) stehen zwei Leistungsträger bei weitaus größeren Klubs auf dem Zettel. Flattert bei Horst Heldt ein Angebot für einen der beiden rein, das der Geschäftsführer Sport nicht ablehnen kann, wird der Aderlass noch größer ausfallen.