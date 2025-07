Hoffenheim bindet Chaves

Arthur Chaves hat seinen Vertrag bei der TSG Hoffenheim langfristig verlängert. Das neue Arbeitspapier des 24-jährigen Innenverteidigers ist dem Vernehmen nach bis 2029 gültig und sichert ihm neben einer neuen Gehaltsstufe auch eine Ausstiegsklausel zu. Damit belohnen die Kraichgauer Chaves für seine starke Debütsaison, in der der Brasilianer einer der wenigen Lichtblicke in der wackeligen TSG-Defensive (68 Gegentore) war.

Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG, erklärt: „Wir freuen uns sehr darüber, dass sich Arthur mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung klar zu unserem Weg bekannt hat und seine Zukunft hier in Hoffenheim sieht. Wir sind überzeugt davon, dass seine sportliche Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist, noch viel Potenzial in ihm steckt und wir gemeinsam erfolgreich sein werden.“ Chaves war vor einem Jahr für eine damals überraschend hohe Ablöse von sechs Millionen Euro von Partnerklub Academico Viseu aus der zweiten portugiesischen Liga nach Hoffenheim gewechselt. Der Brasilianer zahlte diese Investition zurück, etablierte sich schnell in der Startelf und kam auf 34 Einsätze und zwei Tore für die Kraichgauer.