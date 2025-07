Hoffenheim bietet für neuen Rechtsverteidiger

Die TSG Hoffenheim schaltet sich in das Rennen um Rechtsverteidiger Ognjen Mimovic von Fenerbahce ein. Laut Yagiz Sabuncuoglu haben die Kraichgauer ebenso wie Antalyaspor ein Angebot für den 20-Jährigen abgegeben. Der Vertrag des Serben läuft in Istanbul noch bis 2029.

Mimovic war erst vor einem halben Jahr für 6,7 Millionen Euro von Roter Stern Belgrad in die Türkei gewechselt und wurde direkt an Zenit St. Petersburg weiterverliehen. In Russland bestritt er seitdem sechs Spiele.