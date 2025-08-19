Menü Suche
Magdeburg bedient sich in der Bundesliga

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Luka Hyryläinen lächelt beim Teamfoto @Maxppp

Luka Hyryläinen steht vor einem Wechsel von der TSG Hoffenheim zum 1. FC Magdeburg. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der Sechser mit dem Zweitligisten auf einen Vertrag bis 2028 geeinigt. Die Gespräche zwischen den Vereinen sind bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.

Update (17:19 Uhr): Laut ‚Sky‘ hat sich Hoffenheim eine Rückkaufoption gesichert.

Update (19:17 Uhr): Die Vereine haben den Transfer inzwischen offiziell bestätigt.

TSG Hoffenheim
Mach's gut, Luka 🤝

Luka Hyryläinen verlässt die TSG Hoffenheim und wechselt zum 1. FC Magdeburg. Die TSG hat eine Rückkaufoption für das skandinavische Talent vereinbart.
Bei X ansehen

Auch der Hamburger SV und Espanyol Barcelona zeigten Interesse an dem 20-jährigen Finnen. Bei der TSG steht der 1,99 Meter große Hyryläinen nur noch bis 2026 unter Vertrag.

