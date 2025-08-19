Bundesliga
Magdeburg bedient sich in der Bundesliga
Luka Hyryläinen steht vor einem Wechsel von der TSG Hoffenheim zum 1. FC Magdeburg. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der Sechser mit dem Zweitligisten auf einen Vertrag bis 2028 geeinigt. Die Gespräche zwischen den Vereinen sind bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.
Update (17:19 Uhr): Laut ‚Sky‘ hat sich Hoffenheim eine Rückkaufoption gesichert.
Update (19:17 Uhr): Die Vereine haben den Transfer inzwischen offiziell bestätigt.
TSG Hoffenheim @tsghoffenheim – 19:15
Mach's gut, Luka 🤝Bei X ansehen
Luka Hyryläinen verlässt die TSG Hoffenheim und wechselt zum 1. FC Magdeburg. Die TSG hat eine Rückkaufoption für das skandinavische Talent vereinbart.
Auch der Hamburger SV und Espanyol Barcelona zeigten Interesse an dem 20-jährigen Finnen. Bei der TSG steht der 1,99 Meter große Hyryläinen nur noch bis 2026 unter Vertrag.
