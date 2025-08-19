Magdeburg bedient sich in der Bundesliga

Luka Hyryläinen steht vor einem Wechsel von der TSG Hoffenheim zum 1. FC Magdeburg. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der Sechser mit dem Zweitligisten auf einen Vertrag bis 2028 geeinigt. Die Gespräche zwischen den Vereinen sind bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.

Update (17:19 Uhr): Laut ‚Sky‘ hat sich Hoffenheim eine Rückkaufoption gesichert.

Update (19:17 Uhr): Die Vereine haben den Transfer inzwischen offiziell bestätigt.

Auch der Hamburger SV und Espanyol Barcelona zeigten Interesse an dem 20-jährigen Finnen. Bei der TSG steht der 1,99 Meter große Hyryläinen nur noch bis 2026 unter Vertrag.