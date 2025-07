TSG: Finkgräfe-Alternative im Visier

Die TSG Hoffenheim könnte auf der Suche nach Verstärkung für die linke Abwehrseite in Belgien fündig werden. Laut Fabrizio Romano mischt der Bundesligist bei Tuur Rommens vom KVC Westerlo mit. Der 22-Jährige wird allerdings auch von Feyenoord Rotterdam sowie US Lecce als möglicher Neuzugang in Betracht gezogen. Für Westerlo bestritt Rommens in der abgelaufenen Saison 40 Pflichtspiele (vier Assists).

An seinen Klub ist der belgische U21-Nationalspieler noch bis 2027 gebunden, das Fenster für einen Verkauf ist aber offen. Rommens hat Berichten aus Belgien zufolge seinen Wechselwunsch geäußert. Bei der TSG stellt der Westerlo-Profi den Plan B zu Max Finkgräfe (21) dar. An dem Ex-Kölner waren die Sinsheimer dran, ehe sich RB Leipzig den Zuschlag sicherte.