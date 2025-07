Milan: Theo-Ersatz soll von Real kommen

Der AC Mailand will Fran García von Real Madrid als Nachfolger von Theo Hernández (27) verpflichten. Wie ‚calciomercato.com‘ berichtet, werden die Rossoneri in den kommenden Stunden Kontakt zu Real aufnehmen, um García loszueisen. Der 25-Jährige würde den Schritt in die Domstadt gerne gehen, Milan stellt sich eine Ablöse von 20 Millionen Euro vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Blancos bekam García gestern in Álvaro Carreras für 50 Millionen einen neuen Konkurrenten vor die Nase gesetzt, wodurch die Aussicht auf Spielzeit in der kommenden Saison gesunken ist. Der zweifache spanische Nationalspieler besitzt bei den Königlichen noch einen Vertrag bis 2027. Bei der Klub-WM setzte Trainer Xabi Alonso in allen sechs Partien über die volle Distanz auf den Spanier.