Barça: Yamal setzt Unterschrift

Seit Ende Mai ist klar, dass Lamine Yamal langfristig beim FC Barcelona verlängern wird, nun hat der 18-Jährige endgültig seine Unterschrift gesetzt. Wie die Katalanen per Livestream mitteilen, verlängert der technisch überragende Rechtsaußen seinen Vertrag bis 2031.

Damit kann Barça auch in den kommenden Jahren auf das Mega-Talent bauen. Zukünftig wird Yamal zudem mit der Rückennummer 10 auflaufen, ein weiterer Vertrauensbeweis des Klubs in seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. In der abgelaufenen Spielzeit sammelte der Linksfuß 43 Scorer in 55 Spielen.