BVB: Erstes Reyna-Angebot ist da

Borussia Dortmund hat das erste Angebot für Giovanni Reyna (22) erhalten. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, offeriert der FC Parma dem BVB sechs Millionen Euro exklusive zusätzlicher Boni. Reyna soll beim italienischen Erstligisten einen Dreijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison erhalten. Außerdem soll im Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen enthalten sein.

Dem italienischen Transferjournalisten zufolge ist die Spur zum LAFC in die USA aktuell erkaltet, Parma ist der heißeste Anwärter auf die Verpflichtung. Mit dem Gebot soll Parma schon nahe an den Vorstellungen der Schwarz-Gelben sein. Reyna hat beim BVB keine Perspektive mehr, folglich werden ihm auch keine Steine in den Weg gelegt.