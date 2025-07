Ablöse-Wirrwarr in Rekordhöhe: Bayer verpflichtet Tillman

Bayer Leverkusen hat einen neuen Rekordeinkauf getätigt. Malik Tillman (23) wechselt für mindestens 35 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zur Werkself. Dort unterschreibt der Spielmacher ein bis 2030 datiertes Arbeitspapier und soll dem Vernehmen nach ein Gehalt von vier Millionen Euro einstreichen, das innerhalb der Laufzeit nach vorgegebener Staffelung steigt.

„Mit Malik Tillman haben wir eine weitere spielstarke und sehr torgefährliche Offensivkraft für uns gewonnen. Er kann im Mittelfeld variabel die Zehner- und die Achter-Position bekleiden. Malik ist ein absoluter Top-Transfer für uns“, so Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Tillman freut sich auf die Rückkehr nach Deutschland: „Dieser Verein hat schon immer tollen Fußball gespielt. Aber in den zurückliegenden vier, fünf Jahren ist Leverkusen enorm gewachsen und interessant geworden für viele Spieler in ganz Europa. Ich will etwas gewinnen. Das war mein Anspruch in Glasgow und in Eindhoven, und das bleibt auch hier mein Anspruch.“

Bis zuletzt schien unklar, wie hoch die Summe letztlich ausfällt, die Bayer an die PSV überweist. In niederländischen Medien wurde von 40 Millionen Euro ausgegangen. Deutschen Berichten zufolge konnte der Vizemeister hingegen von jener Ausstiegsklausel Gebrauch machen, die sich bei 35 Millionen einpendelt. Letzteres scheint nun der Fall zu sein.

Unabhängig davon soll Tillman in Leverkusen dazu beitragen, den Abflug von Superstar Florian Wirtz (22) zum FC Liverpool vergessen zu machen. 21 Scorerpunkte (16 Tore, fünf Vorlagen) aus der zurückliegenden Spielzeit lassen die Bayer-Anhänger hoffen, dass der US-amerikanische Nationalspieler (22 Länderspiele) auf Anhieb eine wichtige Rolle einnimmt.