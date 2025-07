Napoli tütet 28-Millionen-Transfer ein

Die SSC Neapel hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Noa Lang wechselt von der PSV Eindhoven nach Süditalien und erhält beim Scudetto-Gewinner einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach fließen für den Transfer 28 Millionen Euro.

Erst vor zwei Jahren war Lang vom FC Brügge zum Eredivisie-Klub gewechselt. Seither lief der Flügelstürmer in 63 Pflichtspielen für die PSV auf. „Nach zwei Saisons mit zwei Titeln ist es für mich an der Zeit, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen“, wird Lang zitiert.

Abgesehen von seinem Brügge-Abenteuer war der 14-malige Nationalspieler der Niederlande noch nicht außerhalb seines Heimatlandes tätig. Ab sofort geht der 26-Jährige in der Serie A auf Torejagd.