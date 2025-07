Hoffenheim bindet Asllani

Fisnik Asllani bleibt der TSG Hoffenheim treu. Wie die Kraichgauer offiziell vermelden, verlängert der 22-Jährige seinen Kontrakt langfristig. Berichten zufolge handelt es sich um einen frischen Vierjahresvertrag. „Wir sind absolut überzeugt davon, dass er bei uns die nächsten Schritte in seiner Karriere gehen wird und wir in Zukunft alle noch sehr viel Freude an ihm haben werden“, lässt sich Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach seiner starken Leihstation bei der SV Elversberg (29 Scorerpunkte in 37 Einsätzen) hatte der Mittelstürmer einige Begehrlichkeiten geweckt. Bis zuletzt warb vor allem Werder Bremen mit Trainer Horst Steffen, der Asllani in der vergangenen Saison in Elversberg betreut hatte, um den kosovarischen Nationalspieler. Ein positives Gespräch mit TSG-Coach Christian Ilzer gab dem Vernehmen nach am Ende den Ausschlag.