BVB: Can droht noch längerer Ausfall

Für Emre Can könnte der Auftakt in die Saisonvorbereitung mit Borussia Dortmund am 26. Juli zu früh kommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht noch nicht fest, ob der BVB-Kapitän rechtzeitig für den Start fit wird. Die anhaltenden Adduktorenprobleme, derentwegen der 31-Jährige die Klub-WM sausen lassen musste, sind demnach immer noch nicht überwunden. Aktuell arbeitet Can im Einzeltraining an seinem Comeback.

Wann der Defensivspezialist allerdings wieder ins Teamtraining einsteigen kann, ist unklar. Für den Abräumer wäre es jedoch mit Blick auf das letzte Vertragsjahr beim BVB wichtig, fit zu bleiben. Unter Trainer Niko Kovac erlebte Can in der Rückrunde einen Aufschwung und war einer der großen Gewinner. Entsprechend will sich der Rechtsfuß für einen weiteren Vertrag empfehlen.