BVB-Abschied: Der Favorit bei Reyna

Ein Jahr vor Vertragsende hofft man bei Borussia Dortmund noch auf eine Ablöse für Giovanni Reyna. Die Optionen Real Sociedad sowie AC und Inter Mailand konkretisierten sich nicht. Eine Tür könnte sich nun in den USA öffnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die heißeste Spur“, berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘, führt aktuell zum Los Angeles FC. Eine Rückkehr in Reynas amerikanische Heimat sei das wahrscheinlichste Szenario. Aus den Vereinigten Staaten hatte der BVB den Offensivspieler vor sechs Jahren geholt.

Der mittlerweile 22-Jährige startete verheißungsvoll in Dortmund, konnte sich letztlich aber nicht nachhaltig in der ersten Elf durchsetzen. In der Rückrunde der Saison 2023/24 ging es leihweise zu Nottingham Forest, jetzt stehen die Zeichen nach insgesamt 147 Einsätzen in schwarz-gelb (19 Tore, 18 Assists) endgültig auf Trennung.