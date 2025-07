Trotz Verlängerung: Mega-Angebot für El Mala in Planung

Kurz nach der Meldung, dass Brighton & Hove Albion ein Angebot in zweistelliger Millionenhöhe für Said El Mala abgegeben habe, setzte der 1. FC Köln ein Zeichen und verlängerte den Vertrag mit dem Toptalent vorzeitig bis 2030. Doch der Premier League-Klub hat im Werben um den Flügelstürmer offenbar noch nicht die weiße Fahne gehisst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Kölnische Rundschau‘ berichtet, planen die Seagulls für El Mala eine weitere Offerte, die sich auf bis zu 15 Millionen Euro beläuft und eine 20-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung beinhaltet. Der 18-Jährige sei jedoch nicht als direkte Verstärkung vorgesehen, stattdessen soll er per sofortiger Rückleihe inklusive Gehaltsübernahme von Brighton für eine Saison am Geißbockheim unterkommen.

Bundesligisten blitzen ab

Laut der Regionalzeitung stand El Mala auch bei zwei Bundesligisten weit oben auf dem Zettel. So sollen der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt erste Angebote beim Aufsteiger eingereicht haben, die allerdings gerade mal bei drei Millionen Euro lagen – für die FC-Verantwortlichen viel zu wenig, um überhaupt über einen Verkauf nachzudenken. Zumal Brighton dem Bericht zufolge nach einer Start-Offerte von vier Millionen Euro auf acht Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni erhöhte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegenüber ‚Radio Köln‘ äußerte sich El Mala zuletzt über die Begehrlichkeiten und den Hype um seine Person: „Ich gehe eigentlich relativ locker damit um. Das macht nichts mit mir. Natürlich freut es einen, wenn andere Klubs Interesse haben oder es mehr Fans werden und man mehr in den Medien steht. Ich glaube, was wichtig ist für einen 18-Jährigen, dass man klar im Kopf bleibt. Ich glaube, das bin ich. Ich bilde mir darauf nichts ein, weil ich einiges vorhabe in der kommenden Saison.“

Wichtiges Vertragsdetail

Der FC hatte El Mala vor einem Jahr für 300.000 Euro von Viktoria Köln geholt, in der vergangenen Saison lief er zunächst noch einmal leihweise für den Stadtrivalen auf. Für Viktoria sammelte er in 32 Drittligaspielen 18 Scorerpunkte (13 Tore, fünf Assists). Eindruck hinterließ der Youngster auch bei der U19-EM im Juni, bei der El Mala mit Deutschland bis ins Halbfinale kam (vier Tore, drei Assists).

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Ausstiegsklausel enthält El Malas Vertrag laut der ‚Kölnischen Rundschau‘ nicht. Somit sitzt der FC am Verhandlungstisch am längeren Hebel. Ein Verkauf des dribbelstarken Offensivspielers ist ohnehin nicht vorgesehen, das machten die Kölner mit der Verlängerung deutlich. Es bleibt abzuwarten, ob man in der Domstadt auf diesem Standpunkt beharrt, wenn Brighton aufs Gaspedal drückt.