Milan verpflichtet Estupiñán

Der Transfer von Pervis Estupiñán zum AC Mailand ist in trockenen Tüchern. Wie die Mailänder offiziell vermelden, unterschreibt der Linksverteidiger einen Fünfjahresvertrag in der Modestadt. Brighton & Hove Albion wird dem Vernehmen nach mit rund 17 Millionen Euro Ablöse sowie zwei Millionen Euro an zusätzlichen Boni entschädigt.

2022 war der Ecuadorianer für knapp 18 Millionen vom FC Villarreal zu den Seagulls gewechselt. Nach drei Jahren und insgesamt 104 Spielen für den Premier League-Klub endet die Zeit des 27-Jährigen in England. In Mailand tritt Estupiñán das Erbe von Théo Hernández an, der zu Al Hilal gewechselt ist.