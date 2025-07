Spektakuläre Wende im Emerson-Poker

Flamengo hat Besiktas im Werben um Rechtsverteidiger Emerson Royal offenbar erfolgreich ausgestochen. Wie Fabrizio Romano berichtet, konnte der brasilianische Klub-WM-Teilnehmer den 26-Jährigen von einer Zusammenarbeit überzeugen. Dabei war sich Emerson eigentlich schon mit dem türkischen Verein einig.

Im Raum stand eine Leihe samt Kaufoption über zehn Millionen Euro. Ob der Deal zwischen Flamengo und dem AC Mailand nun zu ähnlichen Konditionen über die Bühne geht, bleibt abzuwarten. Derweil hat man am Zuckerhut in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schon einen prominenten Neuzugang offiziell gemacht: Saúl Ñiguez (30), der pikanterweise ebenfalls zunächst zu einem Wechsel in die Türkei tendiert hatte, wird künftig im Maracanã auflaufen.