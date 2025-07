Statement: 1. FC Köln verlängert mit umworbenem El Mala

Said El Mala (18) bleibt dem 1. FC Köln erhalten. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilt, hat der Flügelstürmer – genauso wie sein Bruder Malek (20/Mittelstürmer) – seinen Vertrag beim FC vorzeitig bis 2030 verlängert.

Sportdirektor Thomas Kessler sagt: „Said hat sich in der vergangenen Spielzeit bei Viktoria Köln zu einem der besten Spieler der 3. Liga entwickelt, ein starkes U19-EM-Turnier gespielt und damit seine außergewöhnliche Entwicklung eindrucksvoll unterstrichen. Wir trauen Said den direkten Sprung in unsere Bundesliga-Mannschaft zu und werden ihn auf diesem Weg eng begleiten und bestmöglich unterstützen.“ Unterdessen ist Malek El Mala zunächst für die U21 der Kölner eingeplant.

Said El Mala wird zitiert: „Ich bin sehr froh, dass es jetzt so richtig losgeht beim FC. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich erneut großes Vertrauen gespürt und das möchte ich zurückzahlen.“ In der vergangenen Saison sammelte er 18 Scorerpunkte in 32 Drittligaspielen für Viktoria.